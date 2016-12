Quatro homicídios foram registrados somente na madrugada deste sábado (31) em Goiânia. O primeiro caso aconteceu no setor Morada do Sol. O segundo foi um duplo homicídio no setor dos Funcionários. E por último foi uma morte registrada no bairro Vila Pedroso.

A Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH) já foi acionada para apurar os casos. Ainda não há maiores detalhes sobre os crimes.