Goiânia tem mais de 1,2 mil casas em risco

Em 24 áreas de Goiânia, 1.282 moradias estão em risco alto ou muito alto, de acordo com o relatório técnico realizado em conjunto pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM) e a Defesa Civil municipal. O levantamento é inédito e feito com base científica pelos geólogos do órgão nacional e dá à administração pública da capital um parecer sobre as reais condições dos trechos que...