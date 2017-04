Goiânia tem maior volume de chuva em 24h neste ano; veja previsão para o fim de semana

O feriadão de Tiradentes para os goianos começou combinando com sofá, coberta e preguiça. Junto com a umidade vinda da Região Norte do País veio também as chuvas e a queda nas temperaturas pelo Estado.

Em Goiânia, o Instituto Nacional de Meteorologia registrou 78,2 mm entre 9 horas do dia 20 e 9 horas do dia 21. Foi o maior volume de chuva em 24 horas sobre Goiânia este ano. Em 24 horas choveu o equivalente a 65% da média de chuva normal para abril em Goiânia. O total acumulado em 21 dias foi de 111 mm.

Um sistema de circulação de ventos em altos níveis está concentrado no Centro-Oeste e com isso trouxe a condição de chuva para praticamente todo o Estado durante o feriado de 21 de abril. As informações são da chefe do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) em Goiás, Elizabete Alves Ferreira.

As Regiões Oeste, Sul e Sudeste concentrarão mais as nuvens carregadas. Tendo destaque para a primeira que poderá sofrer com trovoadas isoladas. As outras duas contarão com temperaturas mais amenas e, consequentemente, o frio.

As temperaturas terão variação de máxima 38°C e mínima de 18°C nos próximos dias de folga, conforme as informações do site Climatempo.

Mais chuva

As nuvens carregadas continuam sobre o Mato Grosso, Goiás e sobre o Distrito Federal neste sábado e provocam mais chuva. A probabilidade neste sábado de chuva é de 80% em Goiânia, podendo ser de moderada a forte intensidade, com temperatura máxima de 28º C e mínima de 19º C.

As áreas de instabilidade enfraquecem no domingo, o que vai permitir que o sol apareça forte, mas ainda há previsão de pancadas de chuva, com temperaturas variando de 18¿ C a 29º C.

E as cidades turísticas?

Caldas Novas terá chuva em quase todos os dias, com exceção de domingo que terá sol com algumas nuvens. Temperatura máxima estará na casa dos 27°C aos 29°C. Já a mínima varia de 17°C a 20°C.

Na cidade de Goiás todos os dias serão chuvosos e a temperatura varia com a máxima batendo nos 34°C e a mínima 21°C. O sol aparecerá no domingo.

Pirenópolis também não escapa. Tempo chuvoso em todos os dias do feriado, com variação de temperatura entre 31°C e 19°C.

Em Três Ranchos o clima pode agradar um pouco mais. Sol na manhã de domingo o dia todo, com a presença de algumas nuvens. Será possível aproveitar as baladas de sábado à noite, que também não tem previsão de chuva. Máxima será 32°C e mínima de 18°C, segundo informações do site Climatempo.