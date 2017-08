Goiânia registra o dia mais quente e seco do ano

Os dias não tem sido fáceis em Goiânia. Na segunda-feira (28), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), registrou 10% de umidade relativa do ar, por volta das 16h, na estação do Setor Jaó. O mais seco do ano. A temperatura bateu em 35,8ºC, a mais quente de 2017.

Tem como piorar? Tem sim. O Inmet já informou que a previsão para hoje é de 9% na umidade relativa do ar e a mesma máxima de ontem nos termômetros.

De acordo com o Sistema Meteorologia Hidrologia do Estado de Goiás (Simehgo), a umidade mais baixa dos últimos 10 anos foi registrada no dia 4 de setembro de 2011, com 8%.

Segundo o Simehgo, até sexta-feira, 1º de setembro, a umidade deve subir e oscilar entre 12% e 13%. Já no sábado (2), a previsão é que fique entre 20% e 25%.