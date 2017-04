Goiânia registra a menor temperatura de 2017 nesta segunda-feira

A madrugada desta segunda-feira (24) foi a mais fria do ano até agora em Goiânia. A temperatura mínima foi de 17,6°C, pela medição do Instituto Nacional de Meteorologia(Inmet). O recorde de menor temperatura para 2017 foi batido pelo segundo dia consecutivo. No domingo, 23 de abril, a temperatura mínima foi de 17,8°C. A pouca nebulosidade sobre Goiânia na madrugada desta segunda-feira reforçou o resfriamento.

Para esta terça-feira (25), porém, a previsão do tempo em Goiás é de aumento de nuvens na Região Sudeste. Nas demais áreas haverá nebulosidade variável com pancadas de chuva isoladas. Chuva de curta duração, que pode ser acompanhada de trovoadas a qualquer hora do dia nas regiões Norte, Sul, Central e Leste. Sol entre poucas nuvens na Região Sudoeste.

Em Goiânia, previsão de chuva de curta, acompanhada de trovoadas. Temperatura mínima de 20ºC e máxima de 32ºC. Umidade relativa do ar entre 40% e 95%, de acordo com informações do Núcleo de Meteorologia e Hidrologia da Secretaria do Desenvolvimento de Goiás.