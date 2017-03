Goiânia recebe o maior evento de liderança do mundo

Goiânia recebe, de hoje (9) a sábado (11), o 'Global Leadership Summit Brasil 2017', considerado o maior evento de liderança do mundo. A programação está sendo realizada na Primeira Igreja Batista em Goiânia, localizada na Rua 16 (esq. com a Rua 13), Centro. As inscrições, no valor de R$ 130,00, são feitas no local.

O encontro teve início na noite desta quinta-feira, com Bill Hybels - fundador e pastor sênior. Às 21h05 está prevista palestra com Melinda Gates -co-presidente da Bill & Melinda Gates Foundation.

Amanhã (10), às 19 horas, o evento será comandado por Alan Mulally - presidente e diretor-executivo da Ford Motor Company (2006-2014); e Jossy Chacko - fundador e presidente da Empart. No sábado (11), Chris Mcchesney - autor de bestseller e executivo da Franklin Covey; Bishop T. D. Jakes - fundador e pastor sênior, The Potter’s House; Danielle Strickland - oficial do Exército de Salvação, advogada e escritora; e John Maxwel encerram a programação, a partir das 13 horas.

Realizado em Chicago (EUA) há 22 anos, o Summit tem como meta capacitar, somente nesta temporada, mais de 300 mil líderes em cerca de 1.200 locais, em todos os continentes, de acordo com a organização.



O quê: Global Leadership Summit Brasil 2017

Quando: de hoje (9) a sábado (11)

Local: 1ª Igreja Batista em Goiânia, localizada na Rua 16, 286

Ingressos: R$ 130,00. Inscrições apenas no local.

Informações: www.willowcreek.org.br ou (11) 2362-9851



PROGRAMAÇÃO

HOJE

19 horas: Bill Hybels

21h05: Melinda Gates

AMANHÃ (10)

19 horas: Alan Mulaly/Patrick Lencioni

21h10: Jossy Chacko

SÁBADO (11)

13 horas: Chris McChesney/ Erin Meyer

15h15: TD Jakes

18 horas: Danielle Strickland

19h30: John Maxwel