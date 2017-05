Goiânia recebe Km de arrancada de moto neste domingo (7)

Os campeonatos de arrancadas, populares entre pilotos de carros, começam a ser popularizados agora sobre duas rodas. O 1º Km de Arrancada para motos, evento que integrará a 2ª etapa do Goiás Superbike, ocorrerá neste domingo (7) no Autódromo de Goiânia.

A prova experimental reunirá os melhores pilotos do estado em corridas de um contra um, em uma pista de 202 metros de extensão. O ‘racha’ acaba em segundos, mas é suficiente para os pilotos atingirem até 200 km/h. Poderão participar motos de até 200cc.

Goiás Superbike

A movimentação no Autódromo de Goiânia já começa nesta sexta-feira (5), com treinos livres para as corridas oficiais da 2ª etapa do Goiás Superbike. No sábado (6) os participantes do evento farão treinos cronometrados, que definirão o grid de largada. As corridas começam às 10h40 do domingo e os ingressos estarão à venda na entrada do autódromo nos valores de R$ 10 (arquibancada) e R$ 30 (box).

Além das corridas, divididas em oito categorias, a 2ª etapa do Goiás Superbike contará com ações educativas com o objetivo de prevenir acidentes de trânsito. Confira abaixo a programação completa do evento.

Programação da corrida de domingo (7/5)

10h40 - 150cc

11h10 - 600cc

11h50 - 300cc Sport / 300cc Master

12h50 - SBK Pro - SBK Light

13h20 - Naked

13h40 - 4º Track Day

14h30 – Pódio