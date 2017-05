Goiás terá a primeira faculdade do Brasil administrada pela Polícia Militar

A partir do segundo semestre de 2017, o Colégio Vasco dos Reis, no setor Bueno, em Goiânia, também será uma faculdade particular administrada pela Polícia Militar. "Já conquistamos junto ao Ministério da Educação (MEC) o credenciamento necessário para oferecermos cursos de Graduação e Pós Graduação”, explica o diretor presidente da Fundação Tiradentes – mantenedora da instituição, Tenente Coronel Cleber Aparecido Santos.

A primeira faculdade do Brasil administrada pela Polícia Militar não se restringe à formação do efetivo policial, mas está aberta a todos os interessados em concluir o ensino superior, em diferentes habilidades. A faculdade foi idealizada tendo como parâmetros o ensino de excelência oferecido no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e no Instituto Militar de Engenharia (IME).

Segundo o Tenente Coronel Cleber, avaliações realizadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) concederam à faculdade nota inicial quatro, de uma média máxima de cinco. Para obter essa nota, uma comissão avaliadora analisou os seguintes critérios: estrutura física, corpo docente, projeto pedagógico, plano de desenvolvimento institucional e a capacidade econômica da mantenedora.

Sobre o ingresso na instituição

A Faculdade da Polícia Militar vai receber alunos por meio de vestibular e pela nota obtida no Enem. Ela vai funcionar em parceria com o Colégio Vasco dos Reis, no setor Bueno, em horário alternativo ao das aulas do ensino médio

Cursos

Já neste segundo semestre serão oferecidos os cursos Tecnólogo em Segurança Pública, com duração de dois anos; e as pós-graduações MBA em Segurança Pública; e especialização em Ciências Policiais. A partir do próximo ano, o portfólio de cursos da Faculdade será incrementado com os cursos de Graduação de Enfermagem, Biomedicina e Educação Física.

“Estamos inovando ao trazer para o meio acadêmico o aprofundamento teórico sobre questões de segurança pública, contribuindo para o aprimoramento intelectual de todos que se interessam pela área. Já estamos recebendo consultas de diversos profissionais de vários Estados, interessados em saber mais detalhes sobre essas pós-graduações”, declarou.

Capital intelectual

O corpo docente da instituição foi formado mediante análise curricular. “A maioria dos nossos professores são civis, tendo alguns militares elencados também”, informa o tenente coronel. Os perfis dos professores foram identificados de acordo com os cursos. Foram selecionados mias de 85% do corpo docente composto por doutores e mestres.

“Vamos imprimir o modelo de gestão dos colégios militares nesta faculdade. Portanto, serão tratados valores éticos, de disciplina e civismo dentro da faculdade. Nossos cursos são focados na formação social e na capacidade emocional, amparado por uma cultura motivacional e inovadora”, finaliza.