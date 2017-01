Goiás tem suspeita do primeiro caso de febre amarela; 87 mortes são investigadas no país

A Secretaria de Saúde de Goiás investiga um caso de febre amarela no Estado. A vítima seria um andarilho que estava em Minas Gerais, Estado onde foram já foram registradas 393 notificações da doença, sendo que 67 já foram confirmados. Desses números, há 83 óbitos suspeitos e 38 já confirmados como resultado da febre amarela.

O homem chegou a Goiás na última segunda-feira (23) já com os sintomas de febre amarela. Na cidade de Piranhas, a cerca de 325 quilômetros de Goiânia, ele foi levado para uma unidade de saúde onde recebeu atendimento. Uma equipe da Secretária de Saúde foi enviada para a cidade para recolher material para exame. O homem segue internado em observação e o resultado do teste será divulgado nesta quarta-feira (25).

O Estado do Goiás está na área em que há recomendação para vacina contra febre amarela.

Pelo país

O ministro da Saúde, Ricardo Barros, disse que a maior preocupação do governo quanto ao surto de febre amarela é que a população das áreas afetadas seja vacinada, para bloquear o avanço da doença. “As vacinas estão sendo entregues nas áreas de controle e de bloqueio e esperamos que a população procure o mais rápido possível a vacinação e que as vigilâncias dos estados façam uma busca ativa de pessoas que moram em regiões mais afastadas”, disse Barros, em entrevista ao programa Nos Corredores do Poder, da TV Brasil.

Segundo o ministro, a surto se mantém concentrado em Minas Gerais. Porém, já há registros da doença no Espírito Santo, na Bahia, em São Paulo e no Distrito Federal. Ao todo, foram notificados 421 casos suspeitos da doença, sendo 87 mortes. Do total, 391 pacientes estão concentrados em Minas Gerais.

Ao todo, o Ministério da Saúde enviou 4,6 milhões de doses extras da vacina contra a febre amarela a Minas Gerais e aos estados com regiões limítrofes à área do surto. De acordo com Barros, o estoque de vacinas do governo é o suficiente para conter a doença. “Temos um estoque bastante elevado de vacina, o Brasil é exportador de vacina da febre amarela. Não temos problema com o fornecimento”.

Outros casos

Ao todo, o Ministério da Saúde aponta quatro Estados e o Distrito Federal com casos suspeitos da doença no país. Confirmado, porém, há casos apenas em Minas, Espírito Santo e São Paulo.

Minas Gerais continua a ser o Estado com mais casos de febre amarela. Segundo balanço divulgado nesta terça-feira, são 393 notificações, sendo que 67 já foram confirmados. Desses números, há 83 óbitos suspeitos e 38 já confirmados como resultado da febre amarela.

As mortes confirmadas até agora ocorreram em: Ladainha (10), Ipanema (4), Teófilo Otoni (5), Itambacuri (3), Piedade de Caratinga (2), Malacacheta (2), Imbé de Minas (2), São Sebastião do Maranhão (2), Poté (2), Conceição de Ipanema (1), Setubinha (1), José Raydan (1), Ubaporanga (1). Outros dois locais de infecção não foram determinados.

Em São Paulo, a Secretaria do Estado da Saúde já tinha confirmado na segunda (23) a morte de três pessoas por febre amarela, sendo um caso importado de Minas e dois autóctones (transmissão local).

A pessoa que contraiu a doença em Minas Gerais, segundo a pasta, mora em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. Já as outras duas pessoas mortas moravam no interior paulista: Batatais e Américo Brasiliense. Os casos, no entanto, são todos da febre amarela silvestre, que ocorre em áreas rurais e de mata por meio de um ciclo que envolve macacos e mosquitos como o Haemagogus e o Sabethes, não presentes em áreas urbanas.

A Secretaria Estadual da Saúde confirmou nesta terça-feira (24) o primeiro caso de febre amarela no Estado do Espírito Santo. Outros 21 casos ainda estão sendo investigados, sendo que três levaram ao óbito.

O único caso confirmado até agora é de um lavrador de 44 anos, morador da área rural de Ibatiba, no sul do Estado. Segundo a secretaria, ele começou a ter sintomas como febre, dores no corpo e vômito no dia 12. Ele continua internado, mas já deixou a UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Na Bahia, o Ministério da Saúde aponta sete notificações de febre amarela, sendo que seis estão investigação e uma já foi descartada. Os casos foram notificados em três municípios -Teixeira de Freitas (3), Coribe (4) e Itiúba (1). Com isso, a vacinação foi reforçada em 67 cidades baianas.

O ministério aponta ainda uma notificação no Distrito Federal, que não levou a morte do paciente. Por conta da suspeita, a capital federal já recebeu 42 mil doses extras de vacina contra febre amarela.

Imunização

A vacina está disponível em todos os estados brasileiros gratuitamente nos postos de saúde. De acordo com o ministério, o produto é eficaz e seguro. As crianças devem receber uma dose aos nove meses e um reforço aos 4 anos. Para quem não tomou as doses na infância, a orientação é de uma aplicação e um reforço dez anos depois. As orientações são apenas para pessoas que vivem em reigões de recomendação ou quem vai visitar estas regiões.

Sintomas

Os sintomas iniciais da doença são febre de início súbito, calafrios, náuseas, vômitos, fadiga, fraqueza e dores de cabeça, nas costas e no corpo em geral. Em casos graves, a pessoa pode desenvolver febre alta, icterícia (coloração amarelada da pele e do branco dos olhos), hemorragia e, eventualmente, insuficiência de órgãos. Entre 20% e 50% das pessoas que desenvolvem a doença grave podem morrer. A febre amarela pode levar à morte em cerca de uma semana, se não for tratada rapidamente.