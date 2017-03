Goiás perde 11% dos leitos de pediatria

Levantamento feito pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), baseado em dados de 2010 e 2016, mostra que Goiás perdeu, no geral, entre públicos e privados, 11% dos leitos de pediatria em seis anos, reduzindo de 2.391 para 2.129. A pesquisa comparou também os números das capitais brasileiras e Goiânia, da mesma forma, obteve índice negativo, com redução de 2% do total ...