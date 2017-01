Goiás ocupa terceiro lugar em transplante de córneas no País

Em Goiás, atualmente, são realizados transplantes de córneas, rins, coração e medula óssea, mas o de córneas é o mais comum e ocupa a terceira colocação no ranking nacional, segundo levantamento da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO) de janeiro a setembro de 2016. Ano passado foram realizados 778 transplantes de córneas de janeiro a dezembro. Goiás fica atrás apenas do Distrito Federal e Ceará.

O gerente da Central de Transplante de Goiás, Fernando Castro, explica que o transplante de córneas apresenta os números mais altos porque, além de ter mais equipes que fazem o procedimento no Estado, as córneas, que são tecidos, podem ser captadas em até seis horas depois do coração ter parado e não precisa ter tido morte encefálica. Já os órgãos devem ser captados e transplantados num período menor. O coração, por exemplo, em quatro horas.

Ano passado foram realizados quatro transplantes de coração, 71 de rins e 45 de medula óssea em Goiás. Até dezembro, quase mil pessoas aguardavam na fila de espera pela doação. O rim também pode ser doado por um doador vivo desde que haja compatibilidade.

Morte encefálica

Segundo estatísticas, foram registradas 340 notificações de morte encefálica de janeiro a dezembro de 2016 em Goiás. O gerente da Central, Fernando Castro, explica que todo o processo de doação de múltiplos órgãos começa a partir do diagnóstico da equipe médica, que abre um protocolo para confirmar a morte encefálica. São realizadas duas avaliações clínicas por médicos diferentes, além de um exame complementar.

Fernando esclarece que quando se fala em morte encefálica quer dizer que não tem fluxo sanguíneo e não tem atividade cerebral que condiz com a vida. “O coração está batendo somente por auxílio das máquinas, seja o respirador, seja aquela que está infundindo algum tipo de droga”. Pessoas vítimas de dano cerebral irreversível, geralmente causado por traumatismo craniano ou Acidente Vascular Cerebral, podem doar órgãos e tecidos e pessoas que tenham falecido vítimas de parada cardíaca podem doar tecidos.

Fernando explica que o trabalho da Central de Transplante, da Secretaria estadual da Saúde, só entra após a confirmação do diagnóstico dos médicos. Uma equipe multiprofissional aborda a família, de forma respeitosa, para explicar sobre a doação de órgãos e saber se farão a doação. No Brasil, se quer doar, não precisa deixar nada por escrito. Aquele procedimento antigo de registrar a vontade da doação em carteira de motorista não existe mais. Agora só é preciso conversar com a família e deixar claro o desejo de doar após morte. A doação só acontece após a autorização familiar.

A psicóloga da Central de Transplante, Karina Godinho, explica que, após a notícia da morte encefálica, a equipe entra para falar sobre a doação. É um momento delicado, mas a captação e transplante de órgãos exigem agilidade, já que são poucas horas para fazer todo o procedimento, caso haja doação.

“O papel da psicologia num primeiro momento é o acolhimento dessa família, de deixar a família demonstrar o que está sentindo naquele momento. Depois esclarecemos todas as dúvidas. A abordagem deve ser feita com muito tato. Quando você chega com respeito e a família se sente acolhida, a abordagem fica mais tranquila. A família deve se sentir acolhida durante todo o processo e entendemos, acima de tudo, que a doação é um gesto de amor”, diz Karina.

Ano passado, das 340 mortes encefálicas em Goiás, apenas 47 famílias autorizaram a doação de múltiplos órgãos. Os outros 293 que não puderam doar, segundo Fernando, pode ter sido por alguma contraindicação ou por conta da idade que não pode fazer a doação de múltiplos órgãos ou mesmo porque a família não consentiu.

Fernando diz que a Central tem trabalhado para conscientizar a população sobre o processo de doação. Nos últimos três anos, aumentou o número de doadores efetivos: em 2014 foram 26; em 2016, 47. Mas assim mesmo, no Estado, o número de famílias que não doam ainda é alto. Há 63% de negativa familiar.

A Central tem trabalhado junto às universidades sobre a doação e transplantes. Nas unidades hospitalares, através das Comissões, leva conhecimento para os funcionários e junto à população são realizadas campanhas constantemente em locais públicos.

Hospitais

Dentre os hospitais em Goiás que mais contribuem para a doação de órgãos e tecidos estão os estaduais. O Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) fica em primeiro lugar. Em segundo está o Hospital de Urgências Otávio Lage (Hugol) e em terceiro o Hospital de Urgências de Anápolis (Huana). Os três juntos são responsáveis por mais de 80% das doações feitas no Estado.

Fernando explica que dentro de cada hospital há uma Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos, que é responsável por acompanhar os possíveis doadores e informar à Central de Transplante, que só atua após confirmação de diagnóstico da morte encefálica. Essa comissão também tem o papel de acolher a família no hospital.

Fernando ressalta que está em estudo um projeto para a criação de uma Organização de Procura de Órgãos e Tecidos (Opos) até no final deste ano, que será responsável por uma determinada região no Estado ajudando a Central e as Comissões já existentes. “Seria um braço da Central de Transplante para fazer o controle. A Central sozinha não consegue visitar todos os hospitais para os possíveis doadores”, informa.

