Goiás fica em alerta por conta de baixa umidade

A baixa umidade do ar tem deixado Goiás em estado de alerta. Nesta terça-feira (9), algumas cidades entraram em situação crítica por causa do ar seco. De acordo com a Climatempo, por volta das 15 horas, Anápolis registrava umidade relativa do ar de 18%. Em Catalão, o índice de umidade era de 20% e em Goiânia, 21%.

Ainda segundo os meteorologistas da Climatempo, nesta quarta-feira (10), todo o estado ficará sob o domínio desta massa de ar seco que inibe a chuva e a umidade poderá ficar abaixo de 20% em algumas localidades, por isso é preciso redobrar a atenção.



A dica é evitar exercícios físicos ao ar livre, umidificar o ambiente através de vaporizadores, toalhas molhadas ou recipientes com água, consumir bastante água e usar soro fisiológico para olhos e narinas, caso necessário.