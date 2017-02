GO-070 tem movimento intenso neste sábado de carnaval

O motorista que pegou a GO-070 precisou de atenção redobrada neste sábado de carnaval, por conta do movimento intenso. A rodovia liga Goiânia à cidade de Goiás e ao Vale do Araguaia.

Pela manhã era possível ver veículos quebrados ou batidos às margens da pista. Houve até congestionamento antes dos trevos que dão acesso a Mossâmedes e Goiás.

O grande fluxo de turistas é comemorado pelos comerciantes da região. "O movimento começou ontem à tarde. Parece que as pessoas deixaram de vir no fim de ano para vir no carnaval", diz o administrador de empresas Faego Rubens Silva, que trabalha em uma lanchonete na GO-070, em Itauçu.

Na cidade de Goiás, muitos hotéis estão lotados. "Nós temos poucos apartamentos disponíveis, mas não para de chegar gente", comemora o empresário José Geraldo Silva, proprietário de um hotel no Centro da cidade histórica.

Apesar de achar que a procura é alta, ele diz que, em relação ao ano passado, o tempo de permanência diminuiu. "No carnaval passado nós vendemos muitos pacotes de quatro dias. Agora, as pessoas estão ficando em média dois dias", constata.