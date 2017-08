GO-070 será interditada para detonação de rochas nesta quinta-feira (17)

Nesta quinta-feira (16), rochas vão ser detonadas para dar continuidade às obras de duplicação da GO-070. Segundo a Agência Goiana de Transportes e Obras (Agetop), o trecho próximo ao Mirante/Igreja Nossa Senhora de Areias, no perímetro urbano da Cidade de Goiás, vai ser interrompido no período da tarde. O local está sinalizado com a indicação das opções de desvios.

Os trabalhos estão na fase de conclusão e foram investidos quase R$ 100 milhões. Ao todo, são 150 quilômetros de extensão, de Goiânia até a cidade de Goiás.

A duplicação da GO-070 integra o conjunto de 39 obras rodoviárias e de aeródromos que estão sendo realizadas pela agência com recursos do programa Goiás na Frente. O investimento nessas obras é de R$ 651.963.522,10, recursos oriundos da privatização da Celg.

São 15 obras de duplicação, sendo quatro pontes. Existem também obras de construção, reconstrução e manutenção de trechos rodoviários.