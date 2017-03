GO-020 recebe sinalização com nova velocidade máxima permitida

Sinalização com a nova velocidade máxima permitida da rodovia GO-020 já foi instalada. Trecho da via entre Goiânia e Piracanjuba teve aumento do limite para carros de passeio de 80 km/h para 110 km/h. Objetivo da Agência Goiana de Transportes e Obras (Agetop) é realizar a mudança em todas as estradas estaduais duplicadas de Goiás. Segundo o órgão, as condições técnicas da est...