Gestante e lactante são presas com cerca de 150 mil reais em drogas na BR-060

Duas mulheres, de 21 e 26 anos, foram presas transportando 22 tabletes de crack e maconha em um ônibus interestadual no quilômetro 182, na BR-060, em Guapó, na manhã desta quinta-feira (9).

O entorpecente avaliado em cerca de R$ 150 mil estava escondido nas bagagens de mão, no interior do ônibus, que saiu de Campo Grande com destino à Goiânia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a detida de 26 anos, que está grávida de dois meses e tem um filho de seis anos, assumiu que os tabletes de crack eram dela. A outra detida, de 21, admitiu que iria receber R$ 1 mil pelo transporte da maconha.

As duas, que já possuem passagens por tráfico de drogas, foram encaminhadas para a Polícia Civil, em Guapó. As prisões são resultado de uma operação da PRF em parceria com a Receita Federal.