Gerente de bordel é assassinada por chefe em Caldas Novas, diz polícia

A gerente de um bordel, Ione Penha Rodrigues, de 39 anos, foi assassinada a tiros dentro de casa, na sexta-feira (3), em Caldas Novas.

Segundo a Polícia Civil (PC), o eletricista e dono do bordel, Valdeci de Paula Siqueira, de 52 anos, não aceitava o fim do relacionamento amoroso com a funcionária e confessou, em depoimento, que cometeu o crime sob efeito de drogas.

De acordo com o delegado Leylton Benedicto Arruda Barros, o homem entrou na casa de Ione, matou ela e fugiu de carro até Marzagão, quando foi encontrado, horas depois, pela Polícia Militar e preso.

O delegado disse ainda que Valdeci estava há duas noites sem dormir. “Ele disse que ficou muito perturbado, fez uso de cocaína e ficou duas noites sem dormir por causa do fim do relacionamento. Diante disto resolveu ir até a casa dela e cometer o crime”, afirmou.

Ainda segundo Leylton, o suspeito tem passagens por posse ilegal de arma de fogo, extorsão, tentativa de homicídio e roubo. Ele foi autuado por homicídio e encaminhado ao presídio de Caldas Novas.