Gerente de banco é sequestrado enquanto ia para o trabalho em Nova Veneza

Um gerente de uma agência bancária em Nova Veneza, a 30 quilômetros de Goiânia, foi sequestrado na manhã desta sexta-feira (23).

De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima mora em Nerópolis e foi abordada enquanto ia para o trabalho. Ainda segundo a PM, os criminosos envolveram o corpo do rapaz com um suposto artefato explosivo, obrigando-o a retirar uma quantia em dinheiro da agência bancária. Ainda não há informações sobre o quanto foi levado na ação. Em seguida, a vítima foi liberada e está bem.

Os policiais já investigam o caso. A PM disse que esse é crime é conhecido como “sapatinho”, uma modalidade onde o gerente é levado para o banco sob ameaça pessoal.