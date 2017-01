Gerente da Saneago em Anápolis é conduzida à delegacia

Atualizada às 14h42

A engenheira Tânia Valeriano, gerente da Companhia de Saneamento de Goiás (Saneago) em Anápolis, foi conduzida a delegacia na manhã desta terça-feira (10) por crime de poluição.

De acordo com o delegado Manoel Vanderic Correa Filho, a condução foi realizada após uma denúncia de que milhares de litros de esgoto estavam sendo despejados no Córrego Reboleira e que desagua no rio Piancó, principal fonte de abastecimento de Anápolis.

Na delegacia, Tânia recebeu uma notificação com prazo de até no fim dessa semana fazer cessar a poluição causada pela Saneago. Se o despejo de esgoto continuar ela pode pegar pena de até cinco anos.

Em nota, a Saneago disse que houve o rompimento do interceptor de esgoto sobre o Córrego Reboleiras, em dezembro do ano passado, e que desde então os técnicos da empresa estiveram no local para solucionar o caso.

Leia abaixo a nota completa da Saneago

A Saneago informa que houve o rompimento do interceptor de esgoto sobre o Córrego Reboleiras, no dia 12 de dezembro último e que, de imediato, técnicos da empresa estiveram no local e verificaram que seria necessária a elaboração de um projeto para a restauração da travessia e do interceptor. Devido ao tamanho da obra, solicitou-se uma licitação em caráter de urgência e conclusão prevista para 19/02/17.

A Saneago ressalta que não houve prisão e, sim, condução de sua gerente em Anápolis para depoimento. Trata-se de uma profissional ciosa no cumprimento de suas obrigações, que foi o tempo todo acompanhada pela Companhia, que busca a solução emergencial da situação.