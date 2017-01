Genro de mulher desaparecida em ritual do Santo Daime falou nome de assassinos antes de morrer

Uma testemunha, que pediu para não ser identificada, presenciou a execução do genro da auxiliar de enfermagem Deise Faria Ferreira Freitas, Marco Aurélio Borges Sousa, 28 anos, no Anel Viário, na altura do Residencial Moinho dos Ventos, em Goiânia, na noite de quarta-feira (11).

Ela relata que estava próxima de um ponto de ônibus quando escutou quatro disparos, em seguida viu Marco entrando na esquina da Avenida Ville. “Ele caiu da moto e foi arrastando na avenida quando parou ficou com as costas para cima. Neste momento, um Volkswagen Polo preto emparelhou e o passageiro tirou uma arma e atirou nas costas dele, uns cinco tiros que foram parar no asfalto. O carro foi embora normalmente”, contou.

A testemunha disse ainda que conversou com Marco e eles oraram juntos. “Ele contou que conhecia os caras, que estava atirando nele, estava matando ele. Ele sabia de tudo”, afirmou.

Uma viatura que passava pelo local, fez um primeiro atendimento e em seguida outra viatura chegou, fez a contenção dos curiosos e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A equipe demorou certa de 20 minutos para chegar.