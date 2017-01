Genro de mulher desaparecida em ritual do Santo Daime é executado a tiros em Goiânia

Atualizada às 10h01.

O genro da auxiliar de enfermagem Deise Faria Ferreira Freitas, Marco Aurélio Borges Sousa, 28 anos, foi morto a tiros no Anel Viário, na altura do Residencial Moinho dos Ventos, em Goiânia, na noite dessa quarta-feira (11). Ele foi atingido por cerca de sete tiros.

Em nota, o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), informou que Marco já chegou morto na unidade de saúde devido aos múltiplos ferimentos por arma de fogo. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

A filha de Deise, Apoena Faria, e outros familiares estão no IML para resolver tramites da liberação do corpo. Eles não quiseram falar com a reportagem do O POPULAR. Um parente informou que a jovem está “muito machucada” e que eles não vão divulgar nada.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), a vítima foi baleada enquanto pilotava uma motocicleta. Um carro se aproximou e os ocupantes efetuaram os disparos. Testemunhas disseram aos policiais que o carro era ocupado por um casal.

A Polícia Civil investiga se relação entre a morte de Marco Aurélio e o desaparecimento da Deise. Os suspeitos fugiram e ainda não foram identificados ou localizados.