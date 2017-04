GCM lança nesta quarta-feira a Operação Escola Mais Segura

As ocorrências de roubos e furtos em escolas nos últimos dias chamaram a atenção não só da população, mas também das autoridades. Para tentar reverter esse quadro, a Guarda Civil Metropolitana de Goiânia (GCM) lança amanhã (5) a Operação Escola Mais Segura, que, segundo a corporação, atuará em todas as unidades da capital, mas com mais ênfase em unidades que apresentaram índices de criminalidade mais elevados.

O objetivo da operação é levar mais segurança aos prédios públicos da Prefeitura de Goiânia, devido ao aumento das ocorrências de vandalismo e furto ocorridos recentemente. Na segunda-feira (3), por exemplo, quando os funcionários da Escola Municipal Hebert José de Souza, no Jardim Balneário Meia Ponte, em Goiânia, chegaram para o trabalho e se depararam com sinais de vandalismo, salas arrombadas e a merenda das crianças foi furtada. A mesma unidade foi alvo dos bandidos há pouco mais de 20 dias.

De acordo com o comando da GCM, serão mais de cem guardas civis que serão disponibilizados para a operação, além do efetivo de cada regional, num total de sete, da área ambiental e dos grupos táticos. A ideia da operação é reduzir os índices de ocorrências, fazendo a identificação e detenção dos autores e recuperação dos objetos furtados.São, ao todo, 361 instituições de ensino municipais de Goiânia.