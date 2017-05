Gato arremessado durante protesto pode perder a pata; veja vídeo 🎥

Um gatinho arremessado durante o protesto que terminou em confusão, nesta quarta-feira (24), na Esplanada dos Ministérios, em Brasília (DF), poderá perder a pata.

Segundo o jornal Metrópoles, o bichinho foi resgatado pela jornalista Carla Benevides e encaminhado a uma clínica veterinária. No local, foi verificado que ele rompeu os tendões, ligamentos e que a pata dianteira estava solta.

À reportagem, ela contou que estava acompanhando a manifestação em frente ao Ministério da Justiça quando um rapaz entregou o animal afirmando que ele foi arremessado por cerca de 10 metros.

No Facebook, uma campanha criada pela servidora pública Aedê Cadaxa recebe doações para ajudar no tratamento do bichinho.

Conforme a servidora, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente está procurando o responsável para aplicar as devidas punições.