Garupa morre e motociclista fica ferido em batida na Avenida Contorno

Um homem morreu após um acidente envolvendo uma motocicleta e uma caminhonete na Avenida Contorno com a Rua da Divisa, no setor Residencial Maringá, em Goiânia, na madrugada desta quinta-feira (16).

Segundo a Delegacia Especializada em Investigações de Crimes de Trânsito (DICT), o motociclista e o passageiro trafegavam pela Rua da Divisa e ao chegarem ao cruzamento com a Avenida Contorno, onde há uma rotatória com sinal de pare, o condutor não parou e a adentrou, momento em que a caminhonete bateu na moto.

O garupa da motocicleta não resistiu e morreu no local. O condutor teve machucados na perna e no braço. Ele fez o teste do bafômetro e o resultado deu negativo. O motorista da caminhonete, ainda não identificado, não parou e fugiu do local, sem prestar socorro às vitimas.