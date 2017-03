Garoto de 8 anos morre ao ser ferido no pescoço por linha de pipa com cerol, em Edealina

Um menino de oito anos morreu, no domingo (19), ao ser atingido no pescoço por uma linha de pipa com cerol, enquanto andava de bicicleta, em Edealina. O corpo de Wilquer Vaz Rodrigues foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Morrinhos. A Polícia Civil apura o caso.

De acordo com a Polícia Militar (PM), Wilquer foi socorrido pelo pai, mas chegou morto ao hospital. "Tinha uma linha cruzada na rua e acabou pegando nele. O pai tentou ajudá-lo e o levou para a unidade de saúde, mas ele não resistiu", afirmou o sargento Eugênio Bonfim.

Segundo a operadora de caixa Weslainy Alves da Silva, vizinha de Wilquer, no local do acidente tem um mato muito alto. "Tinha uns 15 meninos e até adultos soltando pipa. Um irmão dele foi quem viu quando ele se feriu e chamou o pai, que estava assistindo um jogo em um campo de futebol ali por perto", disse.

No Facebook, internautas e moradores da cidade postaram fotos com os os dizeres "Edealina está de luto".