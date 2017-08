Garota de 14 anos morta por adolescente de 13 em Goiânia era boa aluna e tinha vários amigos

Matéria atualizada às 18h39

Tamires Paula, de 14 anos, foi morta nesta quarta-feira (23) quando saía do seu prédio para ir à escola. O principal suspeito é um adolescente de 13 que vivia no mesmo condomínio da jovem e estudava na mesma instituição, o Colégio Estadual Jardim América.

Segundo os alunos do colégio que conversaram com a reportagem, Tamires cursava o 9º ano e tinha vários amigos. Já o jovem suspeito de cometer o ato infracional estava no 7° ano e não se relacionava com muitas pessoas.

Após matar Tamires a facadas, o adolescente foi até a escola e conversou com o inspetor, que o levou até a diretora. Ambos voltaram ao prédio e encontraram com uma vizinha que achou o corpo da menina e bateu na porta da mãe da vítima sem saber. A mãe e a diretora entraram em estado de choque.

A morte aconteceu no Residencial Pedra Branca, que fica na rua C-137, no Jardim América, em Goiânia. A polícia já está no local e investiga os motivos que levaram o jovem a matar Tamires.