O galpão de uma loja de festas pegou fogo na madrugada desta quarta-feira (1), na Rua 1134, no Setor Marista, em Goiânia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo atingiu duas salas do local e parte do telhado desabou.

Foram acionadas por volta das 3h da manhã, duas viaturas de combate a incêndio, que pode ter sido motivado por pane elétrica. A equipe precisou arrombar a porta da loja.

Para combater o fogo, os Bombeiros usaram mais de 2 mil litros de água. Ninguém ficou ferido.