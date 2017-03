Gêmeos recém-nascidos recebem doações após morte cerebral da mãe

Os gêmeos Azaphi e Ana Vitória, nascidos no dia 19 de fevereiro, em Campo Largo (PR), estão recebendo doações após a morte cerebral da mãe deles, Frankiele da Silva Zampoli, de 21 anos, que foi mantida viva por mais 123 dias para que o casal de gêmeos pudessem se desenvolver.

A família mora em Contenda, mas a solidariedade está chegando de todos os cantos, principalmente por moradores de Curitiba, que estão doando fraldas, roupas e até cestas básicas. Alguns enviam até cartas para os bebês: "Azaphi, querido, coragem para você e para a sua irmã. Vocês ainda vão se orgulhar muito de sua mãe", diz uma delas. "Ana Vitória, tenha muita força e saúde. Você já é amada por todos nós. Vocês tem uma família abençoada", deseja outra correspondência.

"É gratificante saber que eles são amados por pessoas que nem is conhecem, por pessoas que nem venham a conhecer. A gente gostaria de conhecer cada um que está sendo solidário. A gente tem vontade, mas acredito que nem sempre é possível. São pessoas maravilhosas que deixam a gente sem palavras", diz Ângela Silva, mãe de Frankielen.

"Para mim, é uma mistura de sentimentos. A ficha vai caindo aos poucos. É uma dor grande, é triste saber que ela se foi. Dói muito. Ao mesmo tempo, é uma alegria saber que os bebês nasceram. Ela foi uma guerreira", conta Ângela, que tem se apegado à religião para enfrentar a situação. "O que me dá forças, mesmo, é a família e Deus. Deus em primeiro lugar. Se Deus não tivesse me amparando, acho que eu não estaria em pé", acredita.

O caso

Frankielen estava grávida de dois meses quando chegou ao hospital Nossa Senhora do Rocio com uma hemorragia grave no cérebro. Depois de três dias internada, a morte cerebral foi constatada, mas a família e os médicos decidiram mantê-la viva para salvar os bebês.

"Nós precisávamos manter a pressão adequada da mãe, a oxigenação adequada e manter todo o suporte hormonal e nutricional dela", explica o médico Dalton Rivabem.

O desafio era comemorado por toda a equipe médica a cada avanço. Frankielen foi atendida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e tinha, entre os cuidados, uma ecografia todos os dias. O maior problema, segundo os médicos, era fazer com que os gêmeos sentissem o afeto que a mãe não podia dar. Por isso, a família e os profissionais do hospital, acariciavam a barriga, conversavam e cantavam para os bebês.

Após sete meses de gestação, as crianças nasceram com a saúde compatível com a de prematuros dessa idade. Ana Vitória nasceu com um 1,4 quilo, e o irmão Azaphi, veio ao mundo com 1,3 quilo. Hoje, eles estão isolados para que recebam todo o cuidado necessário.

O corpo de Frankielen foi enterrado na quarta-feira (22). "A gente ainda vai ao hospital, mas não vemos mais a Fran. Dá uma dor quando a gente chega lá. Fica um vazio porque a gente sabe que ela não está mais lá", falou a mãe da moça, que também deixa uma outra filha de um ano, Ísis.

Os órgãos dela foram doados e um dos transplantados, Rafael de Oliveira, de 32 anos, é gêmeo de mais dois irmãos. Ele levava uma vida com restrições por causa de uma doença que provoca inchaço no coração. Rafael estava há quase um ano e meio na fila do transplante, a espera de um coração.