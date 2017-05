Furto de cabos prejudica abastecimento de água em Aparecida e Goiânia

Fios elétricos foram furtados e o quadro de comando ficou danificado em um dos dez poços profundos que abastecem o Sistema Madre Germana, em Aparecida de Goiânia, alvo de vandalismo no final de semana passado, o que prejudicou o abastecimento da Região. Essa é a segunda ação de mesmo cunho em menos de uma semana, de acordo com as informações repassadas pela Saneago.

A estatal diz que “está providenciando os reparos no equipamento e, até a conclusão do serviço, o fornecimento de água no setor encontra-se prejudicado. Os outros poços profundos continuam operando, mas este é o de melhor vazão, por isso, para evitar o desabastecimento, a Saneago orienta à população o consumo moderado de suas reservas domiciliares”.

Os bairros afetados são: Madre Germana I, Madre Germana II (Goiânia), Jardim Isaura e Jardim Rio Dourado. Há menos de uma semana, o poço foi danificado por vândalos, para a retirada de fios elétricos, deixando a população da região com o fornecimento de água no limite, durante três dias.