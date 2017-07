Funcionários que operavam brinquedo serão os primeiros ouvidos na investigação do acidente

Em entrevista à rádio CBN Goiânia, o delegado Isaías Pinheiro, titular do 1º Distrito Policial (1º DP), afirmou que a Polícia Civil já instaurou inquérito para averiguar as causas do acidente no Parque Mutirama, ocorrido na tarde desta quarta-feira (26) e que deixou 11 pessoas feridas, entre elas nove crianças.

Ouça a entrevista.

“Vamos ouvir primeiro os funcionários que operavam o brinquedo, depois as testemunhas que estavam no local e por último as vítimas. Depois, embasado na perícia técnica, a gente vai identificar se houve algum tipo de imprudência ou negligência no local”, assegurou Isaías.

De acordo com o delegado responsável, caso a investigação aponte indícios de crime, funcionários e gestores do parque podem responder por lesão corporal.

O prazo para a conclusão da perícia é de 30 dias.

Acidente

No começo da tarde de hoje, nove crianças e dois adultos ficaram feridos após o brinquedo giratório apresentar uma pane e ejetar as vítimas.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu) auxiliaram no resgate das vítimas.

As vítimas foram encaminhadas para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) e para o Centro de Referência em Ortopedia e Fisioterapia (CROF). Uma sofreu um traumatismo craniano, outro teve um corte profundo na perna. Uma idosa teria também sofrido fratura exposta em membro inferior.

O supervisor geral do Parque Mutirama, Wanderley Alves Siqueira, chegou a atender ao telefonema, mas respondeu que não poderia falar no momento, já que “muitas pessoas estão exigindo o dinheiro de volta dos ingressos e estamos prestando o apoio aos socorristas”.

O local estava cheio de visitantes no momento do acidente. A área onde fica o brinquedo está interditada para a realização da perícia e os demais espaços funcionam normalmente.