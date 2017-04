Funcionários do Aeroporto de Goiânia aderem à greve geral de sexta-feira

A greve geral convocada para sexta-feira (28), pelas centrais sindicais e movimentos sociais em protesto às reformas da Previdência e trabalhista, propostas pelo governo Michel Temer, ganha corpo com a adesão dos aeroviários de Goiânia e dos principais terminais brasileiros.



Segundo o Sindicato Nacional dos Aeroviários (SNA), a paralisação da categoria está prevista para começar na manhã de sexta-feira, ainda sem horário de início divulgado. A decisão inclui os trabalhadores que exercem atividades no solo, como serviços de check-in e responsáveis pela bagagem, por exemplo. Porém, declarou que os dirigentes sindicais estarão nos aeroportos no início da manhã de sexta para organizar a ação.

"A gente sabe que já estão terceirizando várias funções nos aeroportos. Vamos fazer nossa função. A insatisfação é geral", diz o presidente do SNA, Luiz Pará.

Ele estima que o sindicato represente uma base de 50 mil trabalhadores em quase todos os aeroportos do País, sem contar os terminais de São Paulo, Porto Alegre, Recife e Manaus.



"Se essas reformas passarem, a situação do trabalhador brasileiro, já indefeso com a crise, ficará ainda mais complicada", diz Pará.

A maior parte dos aeroviários e aeroportuários dos terminais de Guarulhos e do Recife também devem cruzar os braços a partir das 6h desta sexta-feira, de acordo com a Federação Nacional dos Trabalhadores em Aviação Civil (Fentac). Nos dois aeroportos, a expectativa é que só 30% dos funcionários continuem trabalhando



Em Congonhas, há a confirmação de greve dos aeroportuários, e os trabalhadores do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, devem decidir se irão aderir à greve em assembleia na tarde desta quarta-feira, ainda segundo a Fentac.