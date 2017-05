Funcionários da limpeza do Hugo paralisam atividades nesta sexta-feira

Funcionários da limpeza do Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) paralisaram as atividades na manhã desta sexta-feira (5). Os trabalhadores alegam que estão sem receber desde o último mês.

Alguns trabalhadores da segurança também reclamaram do atraso no pagamento. Pessoas que estavam visitando pacientes contaram para a reportagem do POPULAR que dentro da unidade de saúde há lixo para todos os lados.

Em nota, o hospital informou que já tomou as providências necessárias para garantir atendimento de qualidade aos pacientes.

Ainda de acordo com a nota, o hospital afirma que já entrou em contato com a Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás e que o recurso para regularizar as pendências será liberado ainda nesta sexta-feira (5).