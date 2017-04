Funcionário de mineradora morre depois de ser soterrado enquanto trabalhava

Um funcionário de uma mineradora morreu depois de ser soterrado enquanto trabalhava, em Pilar de Goiás, no Centro do Estado. O caso aconteceu na tarde desta quinta-feira (13). Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima foi identificada apenas pelo primeiro nome, Elton.

De acordo com informações enviadas para o Whats App do O POPULAR, o rapaz, que trabalhava sem auxiliares em um jumbo de perfuração frontal hidráulico, ao realizar manutenção no equipamento, ficou preso à perfuratriz pelo seu macacão. O trabalhador morreu na hora.

Um dos representantes da mineradora esteve na delegacia pra registrar a ocorrência. A perícia no local já foi feita. O caso está sendo investigado pela delegacia de Itapaci. Os responsáveis pela mineradora ainda não se pronunciaram pelo caso.