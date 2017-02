Funcionário de lava a jato é assassinado em carro de cliente foragido da justiça, em Goiânia

O funcionário de um lava a jato, Dioniton Pereira dos Santos, de 30 anos, foi assassinado na quinta-feira (9), quando dirigia o veículo de um cliente, no Setor Cidade Jardim, em Goiânia.

Segundo a Polícia Civil, Dioniton foi buscar o carro na casa do proprietário para ser lavado e quando estava chegando no lava a jato, onde trabalhava há 15 anos, teve o veículo alvejado. No local do crime, os peritos encontraram cápsulas de pistola. A polícia disse que o dono do carro que Dioniton dirigia tinha passagens por tráfico de drogas e era foragido da justiça por ameaça.

A vítima tinha um filho de dois anos e não tinha passagens pela polícia. A família acredita que ele foi morto por engano.

Mais tarde, a PC encontrou o carro que pode ter sido utilizado pelos assassinos. Dentro do carro, foram encontradas cápsulas do mesmo calibre das que estavam no local do crime.