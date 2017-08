Funcionária de UPA mostra ‘dedo do meio’ para pacientes e gera revolta

A Prefeitura de Itanhém, no interior de São Paulo, abriu processo administrativo para investigar denúncia de que uma auxiliar de enfermagem de Unidade de Pronto Atendimento (UPA) teria mostrado o ‘dedo do meio’ para pacientes. O caso gerou revolta após uma mulher de 34 anos divulgar vídeo na internet com a funcionária fazendo gesto obsceno e ameaças por causa da gravação.

A gestora Cláudia Alexandra Spagnol, 47 anos, conta ter ido à UPA na última sexta-feira (4) para acompanhar a esposa, a cozinheira Marta José do Nascimento Nunes Spagnol, 53, que estava com suspeita de caxumba.

Após 10 horas de espera, elas receberam o primeiro atendimento de um médico que solicitou exames. As duas teriam saído da unidade para lanchar, enquanto esperavam novo procedimento. Quando voltaram os funcionários disseram que elas deveriam preencher novo formulário e esperar pelo primeiro atendimento mais uma vez devido à troca de plantão.

“Todo este desrespeito dessa senhora da UPA foi porque pedi que ela me desse o resultado do exame de sangue. Eu perguntei porque deveria ser feita outra ficha de atendimento, já que era a mesma consulta. Perguntei como ficaria a prestação de contas do atendimento, já que haviam duas fichas. A resposta era sempre a mesma: toda a vez que o plantão trocava, novas fichas deveriam ser feitas”, contou pelas redes sociais.

A gestora afirma ter solicitado a entrega sem nova ficha, o que teria gerado a confusão. Os funcionários teriam escondido os crachás. Cláudia começou a gravar e a auxiliar de enfermagem fez o gesto.

As duas receberam novo atendimento por volta das 22 horas por outra médica, que também teria tratado paciente e acompanhante com descaso.