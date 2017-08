Funcionária de confiança delatou fraude no Mutirama ao MP

Uma pessoa de confiança do ex-presidente da Agência Municipal de Turismo e Lazer (Agetul) Sebastião Peixoto foi responsável por depoimento que revela detalhes do esquema de desvio de dinheiro da bilheteria do Mutirama, que é investigado pela Operação Multigrana do Ministério Público de Goiás (MP-GO). Funcionária efetiva, Larissa Carneiro de Oliveira, de 29 anos, teria ...