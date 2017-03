Funcionária baleada em shopping em Goiânia passa por cirurgia e é internada na UTI

A funcionária de uma joalheria, que ficou ferida em uma tentativa de assalto em shopping de Goiânia, na noite de sexta-feira (17), passou por uma cirurgia e foi internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Em boletim médico divulgado na manhã deste sábado (18), Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) informou que a mulher está acordada, consciente, respirando de forma espontânea e seu estado de saúde é considerado estável.

Um policial militar, que também foi atingido na troca de tiros, foi transferido do Hugo para um hospital particular a pedido da família. Segundo a Polícia Militar (PM), o homem está bem e não corre risco de morte.

O Hugo informou que ele havia dado entrada na unidade em estado regular, consciente, acordado, respirando de forma espontânea e foi avaliado por uma equipe multiprofissional.

Tentativa de assalto

A funcionária e o policial militar foram baleados durante uma tentativa de assalto a uma joalheria de um shopping do Jardins Lisboa, em Goiânia. Dois suspeitos trocaram tiros com o policial, cliente do shopping.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o militar foi atingido na cabeça com um tiro de raspão, e a mulher foi baleada no abdômen. Os dois foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo).

Os autores do crime fugiram em um veículo e são procurados. Em nota, o centro de compras informou que está prestando assistência às vítimas e colaborando com a investigação. O shopping comunicou ainda que o centro de compras vai abrir normalmente neste sábado (18).