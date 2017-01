Funcionária aperta “botão do pânico” em assalto à joalheria no Buriti, mas segurança não aparece

A Joalheria Vizzardi no Buriti Shopping foi assaltada por um jovem na manhã de quarta-feira (18), em Aparecida de Goiânia. Ele estava de boné, camiseta, calça jeans, tênis e aparenta sem menor.

Uma funcionária, que pediu para não ser identificada, contou que por volta de 12h05 a loja e o corredor do shopping estavam vazios quando o suspeito chegou. “Ele entrou, anunciou o assalto, mostrou a arma e em seguida foi até a vitrine onde ficam as peças masculinas. Pegou cerca de 15 correntes de ouro com os pingentes. Foi tudo muito rápido durou menos de um minuto. Apertamos o botão do pânico, mas não apareceu nenhum segurança”, contou.

Assim que deixou a joalheria, ele tirou o boné, saiu caminhando tranquilamente pelo lado esquerdo do shopping e saiu pela porta de uma loja de departamentos. A funcionária saiu logo em seguida em busca de ajuda e chegou a vê-lo. Ela seguiu na direção oposta quando encontrou uma segurança e contou o que tinha ocorrido. “A segurança passou um rádio e por volta de 3 a 5 minutos foi que o chefe da segurança chegou à loja”, afirma.

Após o assalto, ela foi até o 2º Distrito Policial do município onde registrou ocorrência e prestou depoimento. A assessoria do Buriti Shopping informou que a equipe de segurança do shopping auxiliou o lojista no que foi necessário.