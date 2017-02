Fumaça de incêndio se espalha pela cidade

A fumaça provocada pelo incêndio na Tropical Pneus, ocorrido no fim da tarde desta quarta-feira (1), na Avenida Mutirão, Setor Marista, se espalhou por grande parte de Goiânia, podendo ser percebida a mais de dois quilômetros de distância. Para facilitar o trabalho dos bombeiros, a avenida foi interditada em uma das pistas, no sentido Setor Bueno – Campinas, o que contribuiu para deixar o trânsito muito tumultuado no fim da tarde, nas ruas vizinhas.

Seis caminhões do Corpo de Bombeiros foram enviados para o local, mas a previsão é de que o trabalho de combate se prolongará por muitas horas, já que o fogo atingiu os pneus do estoque, material extremamente inflamável. Os homens estão lançando água e revirando os pneus, para descobrirem novos focos.