Fugindo de roubo, motociclista fura sinal e morre atropelado por ônibus no Jardim América

Atualizada 11h17.

Antônio Ferreira de Moura Júnior, de 28 anos, morreu depois de ser atropelado por um ônibus do transporte coletivo durante uma perseguição policial no cruzamento da T-9 com a C-104, no Jardim América, na manhã desta quinta-feira (18).

O acidente aconteceu no sentido Jardim América - Setor Sudoeste. Segundo a Polícia Civil, o homem tinha roubado vários celulares. Antônio transitava pela Avenida C-104, sentido T-63/T-7, em alta velocidade, e logo atrás uma viatura da Polícia Militar o acompanhava.

Ao chegar ao cruzamento com a Avenida T-9, onde o sinal estava vermelho, Antônio não parou e avançou, momento em que colidiu na lateral esquerda do ônibus coletivo da HP. O veículo trafegava pela Avenida T-9, sentido Jardim América - Terminal das Bandeiras.

O motociclista bateu na roda dianteira e caiu na pista, em seguida a roda traseira do ônibus passou sobre ele que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O cruzamento da T-9 com a C-104 está fechado.

Segundo a Dict, os policiais que acompanhavam o motociclista contaram que estavam em patrulhamento pelo setor quando uma pessoa se aproximou e contou que um motociclista em uma Honda Twister vermelha tinha acabado de roubar um transeunte nas imediações.

De acordo com o relato, logo em seguida a motociclista passou pela viatura. Os policiais deram ordem de parada que não foi obedecida por Antônio, com isso teve início a perseguição.

Segundo a Polícia Militar, Antônio possuía passagens por roubo, porte ilegal de arma de fogo e lesão corporal; com ele os policiais encontraram três celulares roubados e um simulacro de pistola.