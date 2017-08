Fuga termina com um morto, um ferido e três presos em Goiânia

Um homem morreu durante uma fuga policial na praça da Bandeira, no bairro Goiá, em Goiânia, na madrugada deste domingo (6).

Segundo um policial militar, cinco pessoas estavam em um Ford/Fiesta roubado quando os policiais tentaram fazer uma abordagem. Os suspeitos aceleraram o veículo para tentar escapar. Guilherme do Carmo Silva, 18 anos, que conduzia o veículo chegou a atirar contra os policiais. Ele perdeu o controle da direção do carro e capotou.

De acordo com a Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (Dict), Guilherme, que não usava cinto de segurança, foi arremessado por aproximadamente 20 metros. O jovem chegou a receber atendimento de uma equipe do Corpo de Bombeiros, porém não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ainda de acordo com a Dict, o Ford/Fiesta foi roubado em 11 de junho último e estava com placas falsas.

Outro rapaz que também estava no carro foi baleado. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). Duas mulheres e outro jovem que estavam no veículo foram presos e encaminhados à Central de Flagrantes.

Algumas porções de droga também foram apreendidas com eles. Por conta do capotamento a Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (DICT) foi acionada para investigar o caso.