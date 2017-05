Fuga termina com duas mortes no Balneário Meia Ponte

Um acidente na Avenida Genésio de Lima Brito, no Setor Balneário Meia Ponte, Região Norte da capital, terminou com a morte de duas pessoas no fim da manhã de ontem. Uma delas, Keila Morais Delfino, de 39 anos, voltava do trabalho em uma Honda Biz vermelha quando foi atingida por uma Honda CG, onde estariam dois assaltantes que fugiam de uma perseguição. O impacto foi t...