Frigoríficos e laticínios são alvos de operação da PF em três Estados

A segunda fase da Operação Lucas que investiga crimes de corrupção envolvendo servidores do Ministério da Agricultura, Agropecuária e Abastecimento, frigoríficos e laticínios é realizada em Araguaína, Nova Olinda e Gurupi, no Tocantins e nos Estados do Maranhão e Minas Gerais.

Deflagrada nesta quarta-feira (30), a Operação Vegas é a segunda fase da Operação Lucas. Ao todo são 51 mandados judiciais que estão sendo cumpridos por 115 policiais. São dez prisões temporárias, uma preventiva, 12 mandados de condução coercitiva e 28 de busca e apreensão.

A Operação Lucas começou após uma denúncia de que frigoríficos e empresas de laticínios fiscalizadas teriam sido favorecidas em processos administrativos, por meio do retardamento na tramitação e anulação de multas.