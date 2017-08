Frentista é morto a tiros em posto de combustíveis em Caldas Novas

Um frentista foi morto a tiros em um posto de combustíveis, na avenida A, no setor Estância Itajá, em Caldas Novas, no Sul do Estado, na manhã deste domingo (6).

Segundo a delegada Sabrina Leles da Lima Miranda, Robson Rosa de Araújo, 30 anos, retirava as grades de proteção do posto quando foi abordado por um homem armado. O suspeito atirou diversas vezes contra o frentista e fugiu.

Robson não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Outro frentista que estava no momento do crime foi baleado na perna. Ele foi socorrido e encaminhado pelo Corpo de Bombeiros para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.

Uma equipe da Polícia Técnico Científica fez perícia no local e o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Caldas Novas.

A delegada informou ainda, que já colheu imagens de câmeras de segurança e agora apura o caso para tentar localizar o autor e descobrir a motivação do crime.