Frente fria pode trazer chuva a Goiânia

O Climatempo noticiou nesta quarta-feira (16) que há uma chance de chuva no fim de semana em Goiânia. O site também alerta que uma frente fria vai chegar ao País e a massa polar que a acompanha será forte e a queda nas temperaturas será observada por muitas áreas entre o Sul, Sudeste, Centro-Oeste e sul da Região Norte.

A notícia gera grande expectativa aos goianos, uma vez que a umidade do ar tem ficado bem abaixo da média considerável “saudável” — no último fim de semana, Goiânia teve 11% de umidade do ar, um verdadeiro clima de deserto.