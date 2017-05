Fraude em ingressos no Mutirama e no Zoológico acontece há 15 anos, diz presidente da Agetul

A diferença dos valores arrecadados com as vendas de ingressos chamou a atenção do presidente da Agência de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul), Alexandre Magalhães. Em entrevista à CBN Goiânia, ele contou que após assumir a pasta, em 13 de janeiros deste ano, percebeu a existência de uma formação criminosa com evasão de divisas através da venda de ingressos.

Segundo Magalhães, a situação já era apurada pelo Ministério Público de Goiás. “Em janeiro começamos a colaborar com uma investigação do MP que já vinha acontecendo desde o ano passado. Mostramos os números do que estava acontecendo lá dentro de 15 anos para trás”, explicou.

De acordo com Magalhães, o grupo enviava um número “x” de ingressos para a bilheteria, uma parte dos bilhetes era verdadeira e o restante falso. O valor obtido com a venda das entregas oficiais entrava na contabilidade do caixa do município, o outro ficava para o grupo.

“Prejuízo muito grande. Não dá para falar de momento. Estamos planilhando o que agente vem arrecadando. Há casos que já arrecadamos 10 vezes mais no mesmo dia do que eles arrecadaram no ano passado. Teve dia que eles tiraram 20, 30 até 40mil”, pontou Magalhães.

Na entrevista, o presidente da Agetul explicou que a venda dos ingressos não é terceirizada e que os funcionários foram indicados em gestões passadas.

Assim que assumiu a pasta, Alexandre relatou ainda que foi aberto um processo para compra de catraca eletrônica, com isso hoje o visitante do Mutirama tem que usar uma pulseirinha dentro do parque impedindo assim a entrada com ingressos falsos. A intenção, segundo o presidente, é acabar com a evasão de divisas do município.