Foragidos do sistema penitenciário são presos com veículos roubados e drogas em Senador Canedo

Dois homens, foragidos do sistema penitenciário, foram presos com quatro veículos roubados, duas pistolas e drogas, na madrugada desta sexta-feira (27), em Senador Canedo.

Segundo a Polícia Militar (PM), após levantamentos sobre dois criminosos que estavam praticando vários roubos e homicídios na grande Goiânia a mando de um detento do sistema prisional, os policiais localizaram uma casa no setor Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia, onde eles usavam para esconder veículos roubados. No local, foram encontrados três veículos roubados, sendo uma VW Saveiro Cross, uma Ford Ranger e uma motocicleta XT660.

De acordo com a PM, na madrugada de hoje, os suspeitos foram até Senador Canedo para outro roubo, mas acabaram presos. Eles foram encaminhados para a Delegacia de Homicídios. Na saída da delegacia, a namorada de um deles informou onde era a casa do companheiro. Lá, foi encontrado cerca de meio quilo de maconha, um HB20 roubado, duas pistolas cal. 380, colete a prova de balas, duas balanças para pesagem das drogas, várias munições e celulares roubados.

Todo o material apreendido foi encaminhado para a delegacia.