Foragido desde 2010, chefe do tráfico em comunidade carioca é preso em Goiás

O traficante Nilson Roger da Silva Freitas, o Roger do Jacarezinho, foi preso em Luziânia, Goiás, na tarde deste domingo (13). Segundo a polícia, ele é o chefe do tráfico de drogas da comunidade da Zona Norte do Rio de Janeiro e estava foragido desde 2010.

A ação foi realizada por policiais da 39ª DP (RJ) em conjunto com a Delegacia de Combate às Drogas (DCOD) e a Polícia Civil do Distrito Federal. O traficante estava escondido em uma casa luxuosa, com piscina, hidromassagem e sistema de entretenimento com telão.

De acordo com a polícia, o homem comandava toda a operação na favela da Zona Norte de dentro desta casa de luxo em Luziânia. O traficante é conhecido por seus métodos violentos e é apontado pela polícia como o articulador de ataques a policiais da Unidade de Polícia Pacificadora.

Na sexta-feira (11), um policial civil da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) Bruno Guimarães Buhler morreu durante uma operação no Jacarezinho, que resultou na prisão de 15 pessoas. O policial foi enterrado horas antes da prisão do traficante.