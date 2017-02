Foragido da Justiça do Pará é preso em Goiânia

Um homem foragido do Estado do Pará foi preso no Residencial Monte Pascoal, em Goiânia, na madrugada desta quinta-feira (9).

Segundo a Polícia Militar, o homem é ex-PM e é suspeito de ter sequestrado e matado um empresário em Imperatriz, no Maranhão.

A polícia informou que ele tinha um mandado de prisão preventiva em aberto. O homem foi preso em casa. A PM acompanhou o caso e constou que o homem ainda se passava por policial e andava armado com uma pistola calibre 380.

Ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil, autuado em flagrante também pelos crimes de posse irregular de arma de fogo e uso de documento falso.