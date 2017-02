Foragido da Justiça é preso em Aparecida de Goiânia após manter mulher em cárcere privado

Um homem de 24 anos, foragido da justiça, foi preso com duas armas na noite de segunda-feira (27), no bairro Independência, em Aparecida de Goiânia.

De acordo com a Polícia Militar (PM), uma equipe foi informada que havia uma mulher desesperada pedindo socorro pelo setor. No local, a vítima disse que estava há cinco dias sendo mantida em cárcere privado pelo namorado e que tinha conseguido fugir. Segundo a mulher, o homem a espancava constantemente e tinha tentado matar ela com um revólver calibre 38, mas o gatilho não funcionou.

Logo depois, os policiais conseguiram prender o suspeito em uma casa na Rua 1, no mesmo bairro, com duas armas, sendo uma pistola calibre 380 e um revólver calibre 38, carregado com cinco munições intactas e uma “picotada”.

O homem foi encaminhado até o 1° Distrito Policial e autuado em flagrante por tentativa de feminicídio, cárcere privado e posse irregular de arma de fogo.